PSV heerlijk in de leunstoel na thuiswinst op Heracles

Tevredenheid

Reden voor tevredenheid in Eindhoven. Maar toch: waarom nog zo vaak die twee gezichten in één wedstrijd? Het leek zeker vanmiddag totaal niet nodig tegen een 'kleine' tegenstander, die bij rust al zoveel kansen had weggegeven dat ze zich weinig illusies meer maakten voor de tweede helft. De grootste groeimarge voor dit PSV lijkt op het middenveld te liggen. Met spelers als Marco van Ginkel, Jorrit Hendrix en Gaston Pereiro is daar in principe een mix voorhanden van creativiteit, loopvermogen en agressiviteit om ballen te veroveren in de duels. Maar neem Hendrix, die ging nu na rust ineens tussen zijn centrale verdedigers in lopen in plaats van op het middenveld. En ook Van Ginkel liet regelmatig toe dat Heracles al combinerend het middenveld over stak.



PSV had in de fase dat Cocu zich zo opwond bij de zijlijn ook de tol kunnen betalen. Maar aanvaller Navratil verprutste vrij voor het doel de beste kans van Heracles. Waarna Van Ginkel aan de overkant alsnog de gevierde man werd. Hij maakte de 2-0 met een attente intikker en de 3-0 uit een penalty. PSV slaat voorlopig een gat in de titelstrijd. Maar het kan nog wel veel overtuigender bij de koploper van Nederland.