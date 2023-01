LIVE Transfernieuws | Jensen van Ajax naar FC Utrecht, PSG biedt 15 miljoen voor PSV-talent Bakayoko

Feyenoord moet op zoek naar nieuwe commerci­eel directeur: Van Dijk weg na verschil van inzicht

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe commercieel directeur. Joris van Dijk legt per 1 februari 2023 zijn werkzaamheden neer vanwege een verschil van inzicht over de koers die in de komende jaren gevaren moet worden. De Rotterdammers zeggen op korte termijn op zoek te gaan naar een vervanger.

14:40