LIVE | Sterk PSV direct dominant tegen Heracles, grote kans voor Madueke

Joey Veerman ontsnapt aan schorsing voor finale: ‘Wist niet dat ik op scherp stond’

Joey Veerman schoot PSV ten koste van Go Ahead Eagles (1-2) naar de finale van de KNVB-beker in de Kuip, maar het had weinig gescheeld of hij zou daar zelf niet bij kunnen zijn. De matchwinner ontsnapte in de slotfase aan een gele kaart, die hem automatisch een schorsing opgeleverd zou hebben.

2 maart