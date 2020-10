LIVE | Sparta moet voorsprong verdedigen met tien man na kortsluiting Auassar

Feyenoord denkt vrijwel iedereen aan boord te hebben in Waalwijk

23 oktober Of iedereen ongeschonden uit de strijd met Dinamo Zagreb is gekomen, blijkt volgens trainer Dick Advocaat zaterdag pas als Feyenoord nog eenmaal traint voor het treffen met RKC Waalwijk. Dick Advocaat denkt wel dat hij vrijwel iedereen aan boord kan hebben voor de wedstrijd in Brabant.