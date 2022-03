LIVE | Sparta heeft punten hard nodig tegen NEC, Vriends vervangt Beugelsdijk

video NAC-talenten rammelen aan de poort: ‘Of je zeventien of drieënder­tig bent, de beste spelen’

,,Ik ben blij met de twee wedstrijden (De Graafschap 2-0 en Telstar 1-4) die we gespeeld hebben. Maar we moeten niet vergeten, dat proef ik namelijk een beetje om me heen, dat Malone en Bakker dat niet kunnen brengen. Terwijl zij ook heel belangrijk zijn voor de ploeg.” Dat zegt Edwin de Graaf de dag voor Helmond Sport - NAC.

17 maart