LIVE | Pontus Almqvist meteen in selectie FC Utrecht voor duel met FC Groningen

Voetbalpod­cast | ‘Arne Slot moet wel op de bank zitten zondag bij de Klassieker’

Ajax zit in een crisis, stelt Hugo Borst in de AD Voetbalpodcast. Want hoe moet het nu verder met de club? Wie neemt de beslissingen voor de toekomst? Verder bespreekt Etienne Verhoeff met Borst de wedstrijden in de Conference League en kijken ze al met een schuin oog naar de Klassieker dit weekend.

17 maart