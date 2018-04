LIVE: Oranje wil meer, poeier van Spitse op de paal

Boete en lege tribune voor Go Ahead nadat supporters spelers De Graafschap aanvielen

15:42 Go Ahead Eagles moet de KNVB een boete van 12.500 euro betalen en Vak 19 in stadion De Adelaarshorst blijft twee wedstrijden leeg. De voetbalclub uit Deventer is akkoord gegaan met dat schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.