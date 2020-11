LIVE | Opstelling VVV zonder verrassingen, Van Duinen in de spits bij PEC

Van Hooijdonk over dubbele ontmoeting met idool Maradona: ‘Als kind een aai over de bol, als voetballer een knuffel’

26 november Diego Armando Maradona is niet meer. Voor velen was hij de allergrootste voetballer aller tijden. Zo ook voor voormalig international Pierre van Hooijdonk, die twee keer de eer had Pluisje te ontmoeten. ,,Ik heb nooit iemand gezien die een bal met zoveel liefde beroerd heeft als Maradona. De bal zei nooit: auw.”