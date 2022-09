LIVE Nations League | Oranje leidt comfortabel in Polen, ook Kenneth Taylor debuteert

Bryan Ruiz neemt in Costa Rica afscheid tegen FC Twente: ‘Die club zit in mijn hart’

Bryan Ruiz (37) neemt op zaterdag 17 december in Costa Rica afscheid als voetballer. En dat doet hij op eigen verzoek met een wedstrijd tussen zijn huidige werkgever Liga Deportiva Alajuelense en de club die in zijn hart zit: FC Twente. De Enschedeërs combineren dat duel met een trainingskamp in het Midden-Amerikaanse land.

21 september