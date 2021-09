LIVE | Martens raakt de lat in jacht op gelijkmaker tegen Tsjechen

Bijzonder moment Jackie Groenen met Cristiano Ronaldo: ‘Dat ze dat toch zo belangrijk vinden in Manchester’

9:22 Voor Jackie Groenen (26) betekent de WK-kwalificatie - te beginnen met de wedstrijd tegen Tsjechië - een nieuwe episode. Met ook een nieuwe bondscoach, Mark Parsons, die de Leeuwinnen naar nieuwe successen moet leiden. En als ze terug is in Manchester, gaat ze maar eens in het echt de reusachtige afbeelding op Old Trafford bekijken. Daarop is zij onder anderen met Ronaldo te bewonderen.