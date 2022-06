LIVE | Louis van Gaal gooit opstelling Oranje tegen Wales helemaal om, maar: ‘Dit is niet de b-keuze’

Spurs slaat eerste bod Ajax op Bergwijn af: meerdere clubs uit topcompeti­ties vechten om krabbel

Ajax onderneemt opnieuw pogingen om Steven Bergwijn in te lijven. Een eerste bod is vorige week door Spurs afgewezen. De aanvaller was afgelopen winter ook al in beeld bij de Amsterdammers, maar bleef destijds in Engeland.

3 juni