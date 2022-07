LIVE | Leeuwinnen sluiten voorbereiding op EK af tegen Finland, Van de Donk terug in de basis

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong staan met gemengde gevoelens voor toptrans­fers

Frenkie de Jong (25) komt elke dag wat dichter bij een overstap naar Manchester United, Matthijs de Ligt (22) staat in de serieuze belangstelling van Chelsea. Wéér gloort een lucratieve toptransfer voor de voormalige supertalenten van Ajax. Maar in hoeverre is dat eigenlijk een feestje waard?

29 juni