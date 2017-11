LIVE: Larsson terug bij Feyenoord, Kanon fit

Afgelopen seizoen won Feyenoord zowel thuis als uit van ADO in de eredivisie. Op 11 september 2016 werd het in de Kuip 3-1. In Den Haag wonnen de Rotterdammers op 19 februari van dit jaar met 0-1. Karim El Ahmadi was in beide duels trefzeker voor Feyenoord.