Ook in Rotterdam kan De Jong niet winnen met FC Utrecht

Elbers was dichtbij zijn tweede goal, en de 2-1, maar Jensen gooide zijn keeperslijf succesvol in de baan van het schot.



Na rust, in een tweede helft die stukken boeiender was dan de eerste, probeerde de thuisploeg te profiteren van de slordigheid bij de bezoekers. Maar Mike van Duinen was niet al te scherp bij de kansen die hij kreeg. Aan de andere kant was invaller Cyriel Dessers niet zelfzuchtig genoeg door in kansrijke positie af te leggen waar zelf schieten een veel betere optie was.