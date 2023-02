LIVE KNVB Beker | Steven Berghuis met eerste kans voor Ajax tegen FC Twente, wie bereikt kwartfinales?

Olivier Boscagli terug in wedstrijd­se­lec­tie bij blessurege­voe­lig PSV

PSV kan morgenavond in de bekerwedstrijd tegen FC Emmen niet beschikken over Phillipp Mwene en Anwar El Ghazi. Beide spelers vielen zondag in de eerste helft van de competitiewedstrijd bij Feyenoord (2-2) uit met blessures en zijn daarvan nog niet hersteld. Wel keert centrale verdediger Olivier Boscagli terug na lange absentie.

7 februari