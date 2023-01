LIVE KNVB Beker | Sparta wil met zelfde basiself gewijzigd PSV opnieuw in de weg zitten

LIVE KNVB Beker | FC Twente speelt gewonnen wedstrijd tegen Telstar in kletsnat Enschede

Krijgen we op de eerste avond van de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker meteen alweer wat verrassingen? Amateurteams die de profs tot het uiterste drijven, of eredivisieteams die het zwaar hebben? Vanavond staan er vijf bekerduels op het programma. FC Twente en Telstar hebben op een kletsnatte grasmat in Enschede het bal (18.45 uur) geopend. Volg alles wedstrijden via de widget hierboven.

20:10