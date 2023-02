LIVE KNVB Beker | Ajax en FC Twente zoeken zonder goals kleedkamer op in Enschede

Feyenoord heeft Quilind­schy Hartman terug voor bekerduel met NEC

Feyenoord kan woensdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen NEC weer beschikken over Quilindschy Hartman. De linksback ontbrak het afgelopen weekeinde in de kraker met PSV (2-2) vanwege ziekte.

7 februari