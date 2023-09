LIVE Keuken Kampioen Divisie | VVV-Venlo nieuwe koploper, Cambuur op rozen door vroege goals Balk

Het nog puntloze Telstar ontving op deze zomerse zaterdag het vrij aardig begonnen VVV-Venlo in de vijfde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Door een doelpunt in de laatste minuut nemen de Limburgers de koppositie, in ieder geval voor even, over van Roda JC, dat later vandaag (aftrap 21.00 uur) nog in actie komt tegen NAC. Ook staat het duel tussen Cambuur en FC Den Bosch (aftrap 19.45 uur) op het programma. Volg de belangrijkste momenten van de wedstrijden in ons liveblog!