LIVE | Kan PSV in kolkende Kuip tegen Feyenoord profiteren van misstap Ajax?

AZ - Ajax Ajax ontsnapt aan nederlaag tegen AZ en kan PSV dichterbij zien sluipen in titel­strijd

Ajax is er tegen AZ niet in geslaagd een voorschot te nemen op de landstitel. De koploper gaf een voorsprong volledig uit handen, om in de slotfase alsnog een punt uit het vuur te slepen. Daardoor zal Ajax nog meer hopen op een zege van aartsrivaal Feyenoord, dat nummer twee PSV later zondag op vijf punten afstand kan houden: 2-2.

16:42