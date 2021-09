LIVE | Kan Louis van Gaal Telstar aan de overwinning helpen tegen koploper Jong AZ?

De indrukwek­ken­de cijfers van de productief­ste ploeg van Europa: ‘De lat moet nóg hoger bij Ajax’

22 september Het voetbalseizoen is amper begonnen of Ajax dendert als een pletwals door de eredivisie. Daarbij nemen diverse cijfers indrukwekkende - zo niet historische - proporties aan. ,,We moeten blijven jagen”, waakt trainer Erik ten Hag voor verslapping.