LIVE: Jong Ajax - RKC hervat na staking door onweer

Noel de Graauw is gepasseerd, maar de enige doelpuntenmaker van het seizoen ging daar goed mee om volgens RKC-trainer Peter van den Berg. ,,Hij heeft niet gemopperd. Hij is daar heel professioneel in."

Naast regen is er ook sprake van een enkele flits her en der. Het is hopen dat het niet dichterbij komt en de voortgang van de wedstrijd in gevaar brengt.

,,Ik heb met de vierde official samen afgeteld en er zat tussen bliksem en donder maar tien seconden. Dus hebben we besloten om vijftien minuten naar binnen te gaan", aldus scheidsrechter Perez, die wel positief is over de verdere voortgang vanavond. ,,Volgens de berichten kunnen we straks gewoon weer voetballen."

Gele kaart Nikki Baggerman. De vrije trap resulteert in een grote kans voor Ajax, maar de bal wordt recht in de handen van Vaessen.

Scheidsrechter: Pérez.



Geblesseerd: Niemand.



Laatst onderlinge duel: 3 februari 2017, Jong Ajax - RKC Waalwijk 4-1.



Bijzonderheden: Johan Voskamp is hersteld van een liesblessure en dus kan Peter van den Berg beschikken over een fitte selectie, al acht de RKC-trainer aanvallers Leandro Resida en Dylan Seys nog niet fit genoeg om te starten. Met Jong Ajax treft RKC de enige club in de eerste divisie die nog zonder puntenverlies is. Van den Berg gaf gisteren aan te willen vasthouden aan het tegen De Graafschap (0-0) heringevoerde 4-3-3 systeem. ,,Maar we zullen compact gaan spelen, anders loop je in het mes tegen deze ploeg", voegde hij daaraan toe..