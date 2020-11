LIVE I De Boer begint met ‘frisse benen’ tegen Polen, geen vervanger Babel

Nations League Memphis over zijn rol als linksbui­ten: ‘Zoals ik het vandaag invulde is lekker’

15 november Memphis Depay stond na afloop van de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (3-1 zege) met een glimlach de pers te woord. Voorafgaand aan het duel in de Nations League ging het met name over zijn rol als linksbuiten, en dat was Memphis niet ontgaan.