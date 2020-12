LIVE | Geen goals in de Kuip na matige eerste helft van Feyenoord en Heracles

Slot over gemiste penalty: ‘Niet de bedoeling dat spelers Teun vragen of zij hem mogen nemen’

4 december AZ-trainer Arne Slot heeft vandaag nog even met zijn aanvoerder Teun Koopmeiners gepraat over diens gemiste strafschop tegen Napoli donderdagavond in de Europa League. ,,Het kan ook een verantwoordelijk zijn om de volgende strafschop juist niet te nemen.”