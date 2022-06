LIVE | Flekken keept tegen Polen, Van Gaal baalt van lichte blessure Cillessen: ‘Je moet op spelers kunnen rekenen’

EK voetbal | Dit is het complete speelsche­ma en op deze dagen komen de Leeuwinnen in actie

In juli vindt het EK voor voetbalsters plaats, niet vier jaar na de zegetocht van de Leeuwinnen in Nederland, maar vijf jaar. Het toernooi werd door het EK voor de mannen én corona van 2021 naar dit jaar verschoven. Het Europees kampioenschap wordt gehouden van 6 tot en met 31 juli. Wanneer komen de Leeuwinnen, die hun titel verdedigen, in actie? Wat is het complete speelschema? Check hier andere wetenswaardigheden.

