LIVE | Feyenoord neemt al vroeg de leiding in Klassieker: Sinisterra kopt raak

Roemeen Cojocaru moet keeperspro­bleem Feyenoord oplossen na wegvallen Bijlow

Feyenoord haalt de Roemeense keeper Valentin Cojocaru naar Rotterdam om het keepersprobleem in de Kuip op te lossen. De 1.95 meter lange keeper moet de rest van het seizoen bijspringen bij Feyenoord nu duidelijk is dat Justin Bijlow de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

17 maart