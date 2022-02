LIVE | Feyenoord met Sinisterra in de basis tegen Sparta, Hendrix en Bassett op de bank

PSV kan op zoek naar een nieuwe trainer: Roger Schmidt stopt eind dit seizoen in Eindhoven

PSV-trainer Roger Schmidt heeft donderdag bekendgemaakt dat hij eind dit seizoen stopt als trainer bij PSV. De Duitse coach licht later vandaag zijn besluit toe. Schmidt is sinds juli 2020 in dienst bij de club en heeft een aflopend contract. Tussen de coach en PSV werd vanaf september gesproken over contractverlenging.

3 februari