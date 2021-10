LIVE | FC Twente op voorsprong in Oss, Excelsior en NEC scoren snel

Gertjan Verbeek stelt zelfs immer vrolijke Ally de Aap teleur

11:38 Met de komst van Gertjan Verbeek dacht Almere City dan eindelijk een keer te gaan promoveren maar na twaalf wedstrijden staat de club een na laatste. Vanavond wacht de bekerwedstrijd tegen eredivisionist Go Ahead Eagles waarvan vorig seizoen nog werd gewonnen. ,,Het is geen kwestie van wennen in elk geval.”