LIVE | FC Eindhoven kan het ADO niet moeilijk maken, finale play-offs lonkt voor Hagenaars

Jan Smit over onzeker lot Heracles: ‘Er is heel veel onrust, dat proef je overal’

Na Willem II en PEC Zwolle daalt ook Heracles af naar de Keuken Kampioen Divisie. Die kans is althans zeer groot na de 3-0 nederlaag van vanavond tegen Excelsior. Een wonder is komende zaterdag nodig voor de zwartwitten, tijdens de return in Almelo.

18 mei