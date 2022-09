LIVE Europa League | Grote kansen voor PSV, maar Bodø/Glimt kort voor rust op voorsprong door heerlijke goal

Agougil wil dat NAC minder afhanke­lijk is: ‘Twee of drie spelers zorgen voor de goals’

Hij speelt sober. Is dienstbaar. En heeft zich met kleine stapjes herpakt na een moeizaam debuutjaar. Inmiddels is Sabir Agougil een vast gezicht in het NAC-elftal. ,,De volgende stap zijn doelpunten en assists.”

