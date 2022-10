LIVE Europa League | Feyenoord kan bij Sturm Graz uitstekende zaken doen in spannende groep

Feyenoord is koploper in groep F van de Europa League, maar veel zegt dat in dit geval niet. Alle vier de clubs (naast Feyenoord ook FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz) hebben vijf punten na vier speelrondes. De spanning is om te snijden. Vanavond gaan de Rotterdammers op bezoek in Oostenrijk bij Sturm Graz. De aftrap is om 21.00 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.