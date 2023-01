LIVE eredivisie | Sparta en Excelsior in balans na teleurstellende eerste helft

Voetbalpod­cast | 'De Feyenoord­se­lec­tie is nu wel dun en fragiel’

Bekerstunt door De Treffers. De zaak Promes. Een klassieker achter een net bekijken. Teleurstelling bij Feyenoord over de mislukte transfer van Zerrouki. Unieke prestatie van Ten Hag en speel je de beker nu met andere spelers of je vaste team? Het komt aan bod in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka.

12 januari