LIVE eredivisie | Ruud van Nistelrooij grijpt in bij PSV: basisplek Xavi Simons, André Ramalho op de bank tegen Excelsior

Fans FC Utrecht misdragen zich: duel met Ajax kort stilgelegd door vuurwerk­bom

De eredivisiewedstrijd FC Utrecht - Ajax is vanmiddag na een klein uur stilgelegd door scheidsrechter Danny Makkelie, nadat een vuurwerkbom was ontploft. Die ontplofte vlak achter Ajax-doelman Remko Pasveer en leidde tot een enorme knal. Na enkele minuten werd het duel hervat. Ajax leidt in de Galgenwaard met 2-0. Volg het duel in ons liveblog!

13:53