LIVE eredivisie | Onmachtig Feyenoord in problemen op Kasteel: Sparta leidt halverwege Rotterdamse derby

Slot over blessure Bijlow

Arne Slot legde bij ESPN uit hoe doelman Justin Bijlow zijn pols brak. De Feyenoorder is weken uitgeschakeld. ,,Het was een schot op goal (tijdens training, red.), van zo'n zestien tot twintig meter. Die pakte hij, maar hij had wel pijn. Later bleek het een polsbreuk", aldus de trainer.



De blessure is een flinke klap voor de landskampioen en Bijlow zelf, die in zijn carrière al met meerdere blessures kreeg af te rekenen. ,,Dit komt natuurlijk hard aan voor hem. Hij heeft al heel vaak aangetoond een enorme weerbaarheid te hebben om weer terug te knokken en ook weer beter te zijn", zei Slot. ,,Maar iedereen, zeker Justin, snakt naar een volledig seizoen. Als je dan in tweede wedstrijd al weken eruit ligt, komt bij hem en ons heel hard aan." Slot liet in het midden of Feyenoord op zoek gaat naar een extra keeper. Timon Wellenreuther staat in de derby tegen Sparta onder de lat.