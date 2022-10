LIVE eredivisie | Komt FC Twente ongeschonden uit tripje naar Friesland?

Phillip Cocu en Vitesse boeken tegen hekkenslui­ter FC Emmen zwaarbe­voch­ten eerste thuiszege

Vitesse heeft tegen FC Emmen de eerste thuiszege van het seizoen in de eredivisie geboekt. De ploeg van trainer Phillip Cocu was in Arnhem nipt te sterk voor FC Emmen: 2-1. Het is een opsteker voor Cocu en Vitesse na de uitschakeling in de eerste ronde van de KNVB Beker tegen Kozakken Boys.

22 oktober