LIVE eredivisie | Kelderkraker in Sittard: Fortuna ontvangt FC Volendam

Met video Ajax-speel­ster Victoria Pelova: ‘Je kijkt toch even op als je Arsenal loot, maar ik vond het best tegenval­len’

Vivianne Miedema velde gisteravond namens Arsenal het lot over Ajax in de laatste voorronde van de Champions League. Geen enkele Nederlandse club speelt dit jaar in de groepsfase, terwijl – zo vindt Ajax-speelster Victoria Pelova – Arsenal ,,best tegenviel”.

29 september