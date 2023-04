LIVE eredivisie | Heerenveen wil naar play-offs, Volendam kan belangrijke stap zetten richting handhaving

LIVE eredivisie | AZ moet na twee misstappen winnen in strijd om plaats twee, Sparta bij zege (even) vijfde

AZ liet twee wedstrijden op rij (één nederlaag, één gelijkspel) punten liggen in de eredivisie. De achterstand op koploper Feyenoord is al tien punten, terwijl de Alkmaarders twee punten goed moeten maken op Ajax en PSV. Vanavond (aftrap 20.00 uur) komt Sparta op bezoek. De Rotterdammers nemen bij een zege minimaal tot morgenmiddag de vijfde plaats over. Volg het verloop van het duel in ons liveblog.