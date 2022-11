LIVE eredivisie | Gefluit en gemor in Johan Cruijff Arena: Ajax heeft het moeilijk tegen Vitesse

Kan Paixão de beste Braziliaan in de clubge­schie­de­nis van Feyenoord worden?

Miljoenen maakte Feyenoord over naar FC Coritiba in Brazilië om Igor Paixão (22) over te kunnen nemen. Frank Arnesen pleitte voor geduld met de aanvaller, maar zijn doorbraak komt sneller dan verwacht.

11:38