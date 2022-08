Live eredivisie | Fredrik Aursnes en Gernot Trauner beginnen bij flink gewijzigd Feyenoord in de basis

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord kan zich geen slechte start veroorlo­ven’

De start van de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De nieuwe start voor Wijnaldum in Italië. Het opstarten van het vernieuwde Feyenoord en de goede start van FC Twente in Europa. Het zijn onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka.

5 augustus