LIVE eredivisie | Fortuna Sittard en FC Groningen sluiten voetbalweekend in Nederland af

LIVE eredivisie | FC Utrecht snakt naar zege bij bezoek van FC Volendam

FC Utrecht kent een uiterst beroerde maand. Het verloor van Spakenburg in de beker, vervolgens van Fortuna Sittard, kwam niet verder dan een gelijkspel tegen NEC om tot slot ook nog van Go Ahead Eagles te winnen. Vandaar dat de ploeg van Michael Silberbauer tegen FC Volendam snakt naar een zege. Volg FC Utrecht - FC Volendam in ons liveblog.