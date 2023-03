LIVE eredivisie | FC Twente hoopt tegen Fortuna Sittard van dramatische vorm af te komen

Met video AZ verrast Lazio en zet met fraaie zege in Rome stap richting kwartfina­les Conference League

AZ heeft voor een daverende verrassing gezorgd door met 1-2 te winnen in Rome van Lazio, de nummer 3 uit Italië. AZ richtte zich na een halfuur op en boog een 1-0 achterstand om naar 1-2. De winst in Italië is er een voor in de geschiedenisboeken van de club.