LIVE eredivisie | FC Twente en PEC Zwolle gaan gelijk op in Overijssels onderonsje

FC Twente en PEC Zwolle zoeken met een 1-1 stand de kleedkamer op in Enschede. De thuisploeg kwam vroeg in de eerste helft op voorsprong door een van richting veranderd schot van Michal Sadílek. Ferdy Druif scoorde de gelijkmaker voor PEC Zwolle uit een penalty. Wat gaan we zien in de tweede helft in Enschede? Volg de hoogtepunten van het duel in ons liveblog.