LIVE eredivisie | FC Emmen wil in Utrecht vertrouwen tanken voor nacompetitie

LIVE eredivisie | FC Groningen ontvangt Sparta in lege Euroborg

FC Groningen weet al dat het volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie speelt. De voorlopig laatste eredivisiewedstrijd wordt voor lege tribunes gespeeld vanwege de ongeregeldheden tegen Ajax enkele weken geleden. Sparta gaat op zijn beurt de play-offs om Europees voetbal in. Vanaf 14.30 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen in de Euroborg.