LIVE eredivisie | Excelsior en AZ willen zich herpakken na competitienederlagen

Door Noppert geïnspi­reer­de Lucassen krijgt in nieuw systeem NAC regie in handen op rechter­flank

Boyd Lucassen is dit seizoen een van de gevaarlijkste spelers van NAC. De rechtsback, een olijke persoonlijkheid, gaf ook woensdagavond in het bekerduel met USV Hercules weer een assist op de winnende treffer van Odysseus Velanas. Zijn rol in het elftal zal tegen FC Dordrecht ietwat veranderen, vertelde hij op de dag dat Louis van Gaal zijn boezemvriend Andries Noppert in de voorselectie voor het WK in Qatar opnam.

21 oktober