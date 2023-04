LIVE eredivisie | Dolend FC Utrecht op bezoek bij degradatiekandidaat FC Groningen

FC Utrecht zit sinds de bekerblamage tegen de amateurs van Spakenburg (1-4) in een moeilijke fase. De laatste vier wedstrijden in de eredivisie werden niet gewonnen: twee nederlagen en twee keer gelijk. Vanavond (aftrap 20.00 uur) neemt Utrecht het uit op tegen FC Groningen, dat als nummer zeventien van de ranglijst in degradatienood zit. Volg de ontwikkelingen vanuit Stadion Euroborg in ons liveblog.