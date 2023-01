LIVE eredivisie | Derde goal Douvikas afgekeurd, AZ en FC Utrecht in evenwicht bij voetbalfeest in Alkmaar

Jessica Torny moet Feyenoord Vrouwen van dood spoor helpen: ‘Positieve groep waar nog veel rek in zit’

Jessica Torny (42) zit zondag thuis tegen Fortuna Sittard voor het eerst in de eredivisie als hoofdcoach van Feyenoord Vrouwen op de bank. Als het aan haar ligt, gaan de Rotterdammers in de tweede seizoenshelft leuker en aantrekkelijker spelen. Typisch Torny, die bekendstaat om haar duidelijkheid. Die is er ook in de uitleg waarom ze het assistentschap bij de Oranje Leeuwinnen voor de baan in Rotterdam-Zuid inwisselde.

26 januari