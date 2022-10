LIVE eredivisie | Cambuur neemt voor duel met Vitesse afscheid van gestopte Pieter Bos

met video Topschut­ter Velanas leidt NAC zonder te schreeuwen en kent voordelen van nieuwe rol

Odysseus Velanas is statistisch gezien bezig aan een prima seizoen bij NAC. Met vijf treffers is hij clubtopscorer, maar net als de rest van het elftal zakte hij de afgelopen ver weg in het moeras van nederlagen. In een nieuwe rol moet hij tegen ADO Den Haag zijn ploeg uit het slop trekken.

13 oktober