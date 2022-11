LIVE eredivisie | Ajax ook tegen Vitesse zonder Daley Blind, basisplek voor herstelde Owen Wijndal

Met video Analytici zien PSV spanning terugbren­gen in eredivisie: ‘Het is écht nog zoeken bij Ajax’

Neemt Ajax verder afstand, blijft het verschil vier punten of brengt PSV de spanning in de top van de eredivisie helemaal terug? Dat laatste ligt volgens analytici Jan van Halst en Mario Been vanmiddag tijdens de kraker (aftrap 16.45 uur) het meest voor de hand. ,,Ajax is achterin heel kwetsbaar, juist daar waar PSV weer op oorlogssterkte raakt.”

6 november