LIVE eredivisie | Ajax moet winnen bij degradant FC Groningen om in race te blijven voor Champions League-ticket

Ajax speelt vanmiddag (aftrap 14.30 uur) in de eredivisie de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Amsterdammers kennen een dramatisch seizoen, staan derde op de ranglijst en een ticket voor de voorronde van de Champions League (plaats twee) is ver weg. Nummer twee PSV heeft vijf punten voorsprong. Groningen is al gedegradeerd. De aftrap in de Euroborg is om 14.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.