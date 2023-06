LIVE EK onder 21 | Jong Oranje wil met twee wissels na rust achterstand repareren tegen Portugezen

Na de 0-0 remise tegen België maakt Jong Oranje zich op voor de tweede groepswedstrijd van het EK Onder 21 in Georgië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi heeft een goed resultaat nodig tegen Portugal in strijd om een plek in de halve finales. Maar bij rust staat Nederland achter: 0-1. Via ons livewidget hierboven en ons liveblog hieronder blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen!