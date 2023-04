LIVE Conference League | AZ moet na sterke eerste helft verder zonder doelpuntenmaker Pavlidis

José Mourinho heeft ‘alle respect’ voor Feyenoord, maar vertrouwt op thuisvoor­deel: ‘Ik wil 67.000 extra spelers’

AS Roma-trainer José Mourinho rekent donderdagavond op een kolkend Stadio Olimpico in de return tegen Feyenoord. Zijn ploeg moet in de kwartfinale van de Europa League een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd in Rotterdam zien goedmaken. ,,We zijn vol vertrouwen.’’